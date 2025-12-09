Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Terramoto no Japão
No Comment

Vídeo. Japão avalia impacto após sismo de magnitude 7,5 ao largo de Aomori

Últimas notícias:

Japão avalia danos e monitoriza réplicas após terramoto de magnitude 7,5 provocar feridos ligeiros e danos estruturais ligeiros.

O Japão está a avaliar o impacto de um terramoto de magnitude 7,5 que atingiu ao final da noite de segunda-feira, ao largo de Aomori, provocando feridos ligeiros e danos materiais ligeiros.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As autoridades indicaram que pelo menos 33 pessoas ficaram feridas, sobretudo pela queda de objetos, segundo dados preliminares. O sismo ocorreu cerca das 23h15, hora local, a uma profundidade de 44 quilómetros.

As falhas de eletricidade estavam em grande parte resolvidas na manhã de terça-feira, e as autoridades disseram que continuam a monitorizar a situação e a alertar os residentes para a possibilidade de réplicas.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE