Vídeo. Japão avalia impacto após sismo de magnitude 7,5 ao largo de Aomori

O Japão está a avaliar o impacto de um terramoto de magnitude 7,5 que atingiu ao final da noite de segunda-feira, ao largo de Aomori, provocando feridos ligeiros e danos materiais ligeiros.
As autoridades indicaram que pelo menos 33 pessoas ficaram feridas, sobretudo pela queda de objetos, segundo dados preliminares. O sismo ocorreu cerca das 23h15, hora local, a uma profundidade de 44 quilómetros.
As falhas de eletricidade estavam em grande parte resolvidas na manhã de terça-feira, e as autoridades disseram que continuam a monitorizar a situação e a alertar os residentes para a possibilidade de réplicas.