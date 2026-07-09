Vídeo. França: Robert Wun apresenta coleção de alta-costura 'Childsplay' em Paris

Conhecido pelas silhuetas dramáticas e criações de forte componente teatral, Robert Wun apresentou uma coleção intitulada «Childsplay», inspirada na simplicidade e na imaginação da infância.
O criador de moda afirmou que queria explorar a beleza das ideias descomplicadas através da alta-costura.
O desfile apresentou vestidos de corte escultórico, alfaiataria minuciosa e peças feitas à mão, refletindo a abordagem distintiva de Wun à moda.
Após a apresentação, o criador de moda juntou-se a convidados e celebridades, entre as quais Cardi B, para posar para fotografias na capital francesa.