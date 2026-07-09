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Lisa chega à gala do Costume Institute no Metropolitan Museum of Art, que celebra a abertura da exposição "Costume Art", em 4 de maio de 2026, em Nova Iorque.
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Vídeo. França: Robert Wun apresenta coleção de alta-costura 'Childsplay' em Paris

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Robert Wun apresenta a coleção de alta-costura Childsplay na Semana de Alta-Costura de Paris, combinando dramatismo com criatividade inspirada na infância

Conhecido pelas silhuetas dramáticas e criações de forte componente teatral, Robert Wun apresentou uma coleção intitulada «Childsplay», inspirada na simplicidade e na imaginação da infância.

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O criador de moda afirmou que queria explorar a beleza das ideias descomplicadas através da alta-costura.

O desfile apresentou vestidos de corte escultórico, alfaiataria minuciosa e peças feitas à mão, refletindo a abordagem distintiva de Wun à moda.

Após a apresentação, o criador de moda juntou-se a convidados e celebridades, entre as quais Cardi B, para posar para fotografias na capital francesa.

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