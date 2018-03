Putin vence eleições com mais de 75% de intenções de voto

Depois de um discurso de vitória, Vladimir Putin respondeu às perguntas dos jornalistas numa conferência de imprensa. A primeira pergunta foi feita pela jornalista da Euronews, Galina Polonskaya, a qual colocou a questão que todos queriam colocar: Qual será a relação da Rússia com o resto da Europa depois de acusarem o país de estar envolvido no caso do envenenamento do ex-expião russo.

Vladimir putin respondeu e disse que está pronto para cooperar na investigação do caso.

"A Rússia não possui tais gases nervosos. Nós destruímos todas as nossas armas químicas sob a supervisão de organizações internacionais, ao contrário de alguns dos nossos parceiros, os quais prometeram fazê-lo e infelizmente não cumpriram as promessas.", admitiu o presidente do país.

"Estamos prontos para participar nas investigações necessárias, mas para isso, a nossa copoperação precisa de ser aceite do outro lado, e não vemos isso a acontecer. Acho que qualquer pessoa inteligente entende que seria absurdo para Rússia embarcar num caso destes, como é o do envenanamento do ex-expião, antes de umas eleições presidenciais e antes de um Campeonato do Mundo de futebol.", respondeu Vladimir Putin.

Os resultados oficias só serão conhecidos esta segunda-feira, mas até agora, 75% dos votos são a favor de Vladimir Putin, que se prepara para continuar a liderar o país até 2024.