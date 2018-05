Síria acusa Israel de bombardear base militar

Tamanho do texto

A Síria responsabiliza Israel pelo bombardeamento desta terça-feira a uma base militar a sul de Damasco.

O alvo terão sido baterias de defesa anti-aérea - uma informação da televisão estatal que mostrou imagens do que disse ser um ataque perto de Al Kiswah, uma cidade conhecida por ter várias bases militares, incluindo uma estrutura iraniana.

Não há para já resposta oficial de Israel, mas o governo de Telavive subiu o nível de alerta, reabriu os abrigos e mobilizou reservistas logo após o discurso do presidente norte-americano Donald Trump, declarando o fim do acordo nuclear com o Irão.

Uma decisão que o governo israelita aplaude, não escondendo receios de um agravamento das tensões no médio oriente.