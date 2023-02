A procura de sobreviventes debaixo dos escombros na Turquia

O número de mortos na sequência dos sismos que afetaram a Turquia e a Síria não pára de aumentar. O último balanço dá conta de mais de 25 mil vítimas mortais.

Anelise Borges, jornalista da Euronews, está na Turquia e acompanhou, de perto, as operações de resgate.

A perigosa missão das equipas de busca e salvamento nos escombros, em Antakya, é interminável. Uma equipa turca concordou levar a equipa da Euronews durante uma dessas operações. No terreno, todos têm sido chamados a ajudar.

Muitos dos que estão envolvidos na escavação dos escombros para tentar encontrar sobreviventes são voluntários sem experiência prévia, mas isso não os impede de continuar.

No local visitado pela Euronews, havia um edifício de cinco andares. Agora, as únicas coisas que restam são detritos e esperança, contra todas as probabilidades.

Equipa da Euronews assiste a operações de resgate

Durante a reportagem, a nossa jornalista presenciou o trabalho das equipas de resgate no terreno.

A dada altura, os socorristas começaram a ouvir ruídos e pediram a toda a gente que estava nas ruas para se calar. Desligaram, inclusivamente, os motores dos carros e escavadoras.

Eles estavam a comunicar com alguém que estava debaixo dos escombros e agora essa pessoa está finalmente pronta para sair. Trouxeram mais equipas e equipamentos e também chamaram membros da família para tentar orientar os socorristas, relativamente ao plano do edifício, para acelerar o processo.

Momentos depois, numa fase crucial para este resgate, ouviu-se um grito repentino, uma barreira colpasou e o caos instalou-se.

Os socorristas corriam pelos escombros e as buscas foram suspensas até à notícia de que se tratava de um falso alarme. Funcionários turcos acusam quem faz pilhagens de tentar espalhar informações falsas.

Pouco depois, os socorristas regressaram e as famílias também. Uma habitante turca falou com a Euronews e mostrou-se esperançosa de ainda ver com vida o irmão, a esposa do irmão e os filhos.

Tenho esperança porque há pessoas que foram encontradas com vida nos escombros Familiar de vítima dos sismos

Mas o milagre pelo qual muitos esperavam, não aconteceu esta noite. E a dor, que já é imensa, cresceu um pouco mais. Como se a onda de ódio e destruição, que submergiu este país, não quisesse retroceder.