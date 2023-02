Crescente Vermelho apela ao levantamento das sanções contra a Síria

12:25

Estes sismos podem acontecer "a cada 500 anos"

De acordo com Saskia Goes, professora de Geofísica no Imperial College de Londres, fenómenos desta magnitude costumam ocorrer com espaçamentos de centenas de anos. Goes explicou à Euronews que o primeiro sismo desta segunda-feira "foi um dos maiores jamais registados" com os equipamentos atuais.

Esta especialista aponta que "os terramotos são mais comuns na parte norte da Turquia, ao longo da falha na Anatólia". Na zona onde aconteceu agora, isto pode acontecer a "cada 500 anos", o que dificulta a comparação com eventos anteriores e a subsequente previsão.