Porque é que o terramoto foi tão devastador?

A Turquia já foi abalada por vários terramotos. Mas sismos desta magnitude, nesta região específica do sudeste do país e do norte da Síria, são raros.

Saskia Goes, professora de Geofísica no Imperial College de Londres, sublinha que grandes terramotos de magnitude sete na Turquia podem acontecer a cada cem anos. “São mais comuns no norte, ao longo da falha do norte da Anatólia, do que no local onde este terramoto foi registado. Aqui, os sismos podem ocorrer apenas de 500 em 500 anos ou mais”, revela.

Depois do sismo, milhares de edifícios desmoronaram. As estruturas modernas estão melhor equipadas, mas alguns dos edifícios mais antigos da região não resistiram. É um problema conhecido e os governos têm algumas decisões difíceis a tomar.

Sean Wilkinson, professor de Engenharia de Estruturas na Universidade de Newcastle, explica que através da técnica “retrofitting" é possível aumentar a capacidade de resistência destes edifícios. Mas trata-se de uma técnica muito cara.

Vários fatores estão em cima da mesa. Saskia Goes lembra que o próximo terramoto pode ocorrer daqui a 500 anos. Neste cenário, diz Goes, é preciso ponderar que tipo de investimento pode e deve ser feito.