Novos registos de veículos comerciais continuam a aumentar na UE

Os principais mercados da UE registaram uma forte procura em agosto: Espanha (+ 18,0%), França (+ 13,3%) e Alemanha (+ 11,7%) tiveram aumentos de dois dígitos. Já o Reino Unido (+ 2,4%) e a Itália (+1,7 %) apresentaram um crescimento mais modesto.

Os resultados de agosto de 2018 no segmento dos autocarros foram semelhantes aos do ano passado, após a forte recuperação da procura em julho (+ 18,1%). Os cinco principais mercados da UE apresentaram tendências divergentes: França (+ 19,3%), Alemanha (+ 23,6%) e Itália (+ 160,1%) conseguiram excelentes resultados, mas o mercado espanhol (-54,9%) e do Reino Unido (-18,1%) apresentaram descidas substanciais.