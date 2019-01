Plovdiv 2019: Capital Europeia da Cultura

Localizada a 144 quilómetros a sul de Sofia, é uma das cidades mais antigas da Europa. O seu rico património e diversidade cultural estarão no seu ao expoente máximo com os 500 eventos e 300 projetos artísticos previstos este ano.

"A nossa cidade é, de certa forma, um microcosmos da Europa, porque há muitas gerações que vivemos todos juntos: diversos grupos étnicos e religiosos. O nosso projeto cultural para este ano vai mostrar a cultura búlgara, porque também partilhamos valores europeus, como "estar unidos na diversidade", explica o presidente da câmara de Plovdiv, Ivan Totev.

A exposição inaugural, denominada "Art Liberty", mostra a coleção original de fragmentos do Muro de Berlim, do curador francês Sylvestre Verger. Pedaços do muro que foram transformados em obras de arte por artistas internacionais, pioneiros do movimento "street art" de Berlim.

A cerimónia de abertura contou com 1500 participantes internacionais, que incarnaram o espírito "Together", que Plovdiv escolheu como mote do seu programa cultural.

"Uma cidade com oito mil anos de ocupação humana contínua, com um passado multiétnico e quase seis décadas de totalitarismo comunista é, este ano, a Capital Europeia da Cultura. E não poderia haver melhor mensagem do que este "Together" em tempos de Brexit e crescimento dos nacionalismos", refere o repórter da Euronews, Wolfgang Spindler.