As mulheres sul-africanas na objetiva de Sethembile Msezane

O sul-africana Sethembile Msezane é uma fotógrafa e artista visual que interpreta a realidade e a história das mulheres negras da África do Sul. A primeira exposição pessoal chama-se "Speaking Through Walls" e pode ser vista na Tyburn Gallery, em Londres, até ao dia 13 de abril.

"E dentro do trabalho há traços de pessoas a encontrar a sua própria humanidade, a encontrar a solidão dentro de uma paisagem, mas também a encontrar o "eu" e as reflexões que acontecem dentro destes espaços. Fazer a mostra num contexto diferente não significa que a mensagem do trabalho se perde". A artista diz igiualmente estar convencida que a "sua" África vai também ser compreendida e apreciada em Londres. Para ela, as ideias filosóficas mais profundas ultrapassam os espaços geográficos.