Ramadão no Dubai: o delicioso Iftar após o jejum

Durante o Ramadão, os muçulmanos praticantes não comem nem bebem durante o dia. A refeição após o jejum chama-se Iftar. Não é preciso ser muçulmano para comê-la.

A euronews falou com o chefe Mussabeh Al Kaabi, no Hotel Jumeirah Zabeel Saray, no Dubai, para conhecer o seu menu Iftar. O jejum deve ser interrompido com a ingestão de tâmaras, uma tradição que remonta a Maomé.

"O profeta Maomé costumava fazê-lo quando interrompia o jejum e por isso nós fazemo-lo também com tâmaras, leite fermentado ou água", explicou Mussabeh Al Kaabi.

Um dos pratos emblemáticos do chefe Mussabeh Al Kaabi é o arroz real.

"Antigamente, ninguém tinha possibilidades de comprá-lo, apenas os reis ou os ricos. A receita tem fígado, carne de vaca, arroz de açafrão, alimentos luxuosos. Preparei arroz com açafrão, fritei couve-flor e cozi grão. Preciso de misturar o sabor da cebola com todos estes ingredientes", explicou Mussabeh Al Kaabi.

Ouzi com arroz oriental

O chefe dos Emirados Árabes Unidos destacou ainda a receita de Ouzi com arroz oriental. Ouzi significa borrego.

"Primeiro, colocamos a carne picada, depois a cebola, as folhas de louro, canela e cardamomo. Esta é a forma de cozinhar o arroz oriental. Vou tirar o osso e dourá-lo um pouco", explicou o chefe.

Na cultura dos Emirados Árabes Unidos, a cozinha é um domínio feminino, mas, as coisas começam a mudar.

"Na nossa cultura, os homens não são autorizados a entrar na cozinha, mas agora há muitos chefes. Eu abri a porta a muitos homens", confessou Mussabeh Al Kaabi.

Ingredientes da receita do Ouzi com arroz oriental

1100 g de pernil de cordeiro

500 g de arroz basmati

100 g de borrego picado

2 folhas de louro

3 paus de canela

10 g de alho picado

120 g de cebola picada

100 g de tomate picado

20 g de churrasco ghee

sal e pimenta

6,5 ml de água

10 g de tamarinho em pó

40 g especiarias dos Emirados

30 g de pasta de tomate

40 g de coentros picados

Receita:

Pique as cebolas, o alho, o tomate e os coentros, adicione 10 ml de manteiga ghee até derreter e depois o alho, a cebola, a canela e as folhas de louro. Coloque no lume até a cebola e o alho ficarem com uma cor dourada, adicione o borrego picado e deixe cozinhar por 5 minutos. Adicione o arroz, o sal restante, a pimenta e os coentros. Deixe em lume brando durante 20 minutos.

Ouzi de cordeiro