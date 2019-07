Tamanho do texto

Depois da Polónia Ursula Von Der Leyen aterrou na Croácia, o membro mais jovem da União Europeia, e que no início de 2020 assumirá a presidência do Conselho do bloco forte europeu.

A próxima presidente da Comissão Europeia não poupou elogios ao país e ao governo afirmando que é modelo para muitos Estados.

Em relação à Europa Von Der Leyen, que está a fazer um périplo pelas capitais do velho continente, afirmou que estando unida, forte e se falar a uma só voz, o sucesso está garantido.