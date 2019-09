Dubai quer marcar presença no mapa mundial da moda

O Dubai quer conquistar um lugar no mapa mundial da moda.

A Semana da Moda Árabe foi a ocasião para conhecer estilistas de vários países que trabalham no Dubai. "O Dubai tornou-se num centro que atrai pessoas de todos os países árabes que chegam e abrem negócios. Podemos sentir uma energia muito interessante e uma forte vibração criativa . Um aspeto muito interessante em relação à moda árabe é a diversidade", sublinhou Manuel Arnaut, editor da revista Vogue Arabia.

Com sede no Dubai, a marca Amato angariou clientes célebres como Beyonce, Shakira e Katy Perry.

"Tudo começou com a Heidi Klum. Um amigo dela viu a minha coleção, depois marcámos um encontro e foi-me proposto fazer o desfile final. Depois, conheci a Katie que estava a planear a digressão California Dreams e que me pediu para desenhar o guarda-roupa. O Dubai tem a sua própria identidade, é um sítio multicultural no Médio Oriente e no Golfo. Como estilista, adoro gosto de elaborar coisas e as pessoas aqui adoram coisas artísticas, por isso apaixonei-me pelo Dubai", disse o estilista filipino e diretor da marca.

Furne One, estilista da marca Amato

A moda sustentável: slow fashion

A empresa GoShopia é a primeira, no Dubai, a apostar na moda sustentável e responsável. A chamada slow fashion rejeita a produção de massa. "Queremos mudar a forma como as pessoas vêm a moda para que as pessoas percebam que há outras formas de se vestir bem e de estar na moda, de forma sustentável. Queremos que o Dubai se torne numa plataforma para a moda mundial", afirmou Araceli Gallego, fundadora da Goshopia.com.