"Estado da União": Audições, Brexit e prémios para circo

A semana foi intensa para os candidatos à Comissão Europeia com audiências individuais, de três horas, diante das comissões do Parlamento Europeu. Os eurodeputados colocaram questões sobre competência profissional e integridade pessoal e alguns nomeados passaram um mau bocado.

No que se refere ao Brexit, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentou uma proposta à União Europeia para acabar com o impasse, sobretudo face à questão difícil de evitar uma fronteira na ilha da Irlanda, mas foi recebida com pessimismo pelos líderes das instituições comunitárias.

Terminamos o programa como uma reportagem sobre o apoio que o Parlamento Europeu dá aos circos com a atribuição de um prémio de excelência para a arte circense e as boas práticas nas defesas dos animais que participam nos espetáculos.

Destaques na agenda da próxima semana:

7 de outubro

Parlamento Europeu retoma audições aos nomeados para a Comissão Europeia.

10 de outubro

Os ministros da Administração Interna da União Europeia reúnem-se, no Luxemburgo.

A Academia Sueca anuncia os vencedores do Prémio Nobel de Literatura para 2018 e para 2019.