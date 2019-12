Um filme animado ucraniano coloca em evidência o problema da poluição causada pelo plástico.

A equipa de produção recolheu o lixo nas ruas e espaços verdes de Podil, no distrito de Kiev, com o objetivo de criar um filme de terror intitulado "Wrapped in Plastic", ou em português "Embrulhado em Plástico".

O projeto Plastikwood é uma clara referência à fábrica norte-americana de sonhos "Hollywood".

"Hollywood dá às pessoas a ilusão de que o sentido da vida é vida de luxo, é vida de celebridade, é riqueza. Plastikwood é como uma ironia sobre isso. Nós mostramos que o resultado dessa mentalidade, que recebemos de Hollywood, são pilhas de lixo", contou o realizador e fundador da "Plastikwood Animations", Vladi Yudi.

É como se o lixo estivesse em toda parte".

A personagem principal é um clássico dos brinquedos, a boneca Barbie, que no filme assume o nome de "Garbie", da palavra inglesa "garbage" - ou lixo. Garbie perde-se numa floresta de lixo de plástico e é atacada pelos assustadores habitantes.

"A ideia de Garbie é vesti-la com roupas diferentes, arranjar muitos carros, muitas casas, muitas coisas. Então, para mim, ela é um símbolo do estilo de vida consumista e como as crianças aprendem com os brinquedos. Criámos, então, uma história que lhes mostra a realidade, que revela essa mentalidade", referiu Yudi.

O filme "Wrapped in Plastic" estreou nos cinemas de Kiev e prepara-se, agora, para os circuitos dos festivais internacionais de cinema.