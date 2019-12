Arte de pesca com mais de mil anos resiste na China

A comunidade do lago Chagan é descrita como a última tribo pesqueira da China. Para subsistirem no inverno estes pescadores têm de fazer buracos na camada de gelo do lago, por onde lançam as redes de pesca que depois são recolhidas com a ajuda de cavalos. A tradição ainda hoje é mantida de forma a preservar uma arte de pesca mongol do tempo das dinastias Liao e Jin, entre os séculos X e XIII.

A temporada de pesca de inverno tradicional no lago Chagan, um dos 10 maiores de água doce no país, começou na última sexta-feira e decorre até ao dia de Novo Ano lunar no calendário chinês, o que equivale a 25 de janeiro no calendário gregoriano.

Esta arte ancestral motivou a realização de um festival para atrair turistas a esta região do nordeste da China.