O que mudou com a morte de Daphne Caruana Galizia?

Valeta não esquece a morte de Daphne Caruana Galizia e continua à procura de respostas.A jornalista de investigação denunciou escândalos de corrupção que envolviam o governo de Malta, um pequeno país com menos de 500.000 habitantes. Morreu na explosão de um carro armadilhado.

Quem assassinou a jornalista em Outubro de 2017?

Família

euronews

Corinne Vella, irmã da jornalista, continua a pedir justiça e a exigir que todos os culpados sejam condenados.

“Penso na Daphne todos os dias, claro. E lembro-me dela também por causa da nossa campanha por justiça. Hoje vou a tribunal porque há uma audiência".

Em novembro, o empresário maltês Yorgen Fenech foi detido por suspeita de ter mandado matar a jornalista. Fenech acusa Keith Schembri, o chefe de gabinete do antigo primeiro-ministro, Joseph Muscat.

“A morte da Caruana está está ligada ao seu trabalho. E o Shembri está ligado ao trabalho dela e foi referido no Tribunal. Não é possível que Muscat não soubesse.”

Durante muito tempo, Keith Schembri foi o braço-direito de Joseph Muscat. Depois da morte de Caruana Galizia, o chefe do governo de Malta foi forçado a demitir-se juntamente com vários dos seus ministros. No dia 13 de Janeiro, o país aplaudiu o novo primeiro-ministro, Robert Abela, nomeado pelo Partido Trabalhista. Apesar do escândalo, é o mesmo partido político que permanece no poder, com a confiança de muitos habitantes.

"A pior parte é que eles mobilizaram a opinião das pessoas contra a minha irmã ao ponto de ela não se sentir confortável para andar na rua. Não sabia se ia ser atacada. Colocaram a fotografia dela em materiais de campanha. Havia uma campanha constante, especialmente nos media. Era vista como uma pessoa má e desumana, como uma bruxa. Havia um personagem dela num programa de televisão".

As investigações custaram-lhe a vida. No dia 16 de outubro de 2017, o carro onde seguia explodiu numa pequena estrada, a 200 metros da casa da família.

euronews

Matthew Caruana Galizia, o filho mais velho da jornalista, ouviu a explosão.

"Nessa altura partilhávamos o carro e, por isso, ela disse-me que quando voltasse eu podia usá-lo. Alguns minutos depois de sair de casa ouvi uma explosão. Soube logo que era uma bomba. Corri para a estrada e vi a carnificina. Sabia que as nossas vidas iam ser um pesadelo. Enfim, já eram um pesadelo mas percebi que não ia acabar.”

A casa de Daphne Caruana Galizia foi incendiada em 2006, enquanto a família dormia. Cortaram a garganta a um dos cães da jornalista, que era constantemente processada por difamação e intimidação.

Matthew continua o trabalho da mãe.

“Penso que em qualquer outra sociedade ela teria sido uma figura menos importante porque há muitas pessoas como a minha mãe. Em Malta estava muito isolada, era única, a única jornalista de investigação. Sinto-me muito orgulhoso pelo facto de saber que as pessoas que ela investigava só conseguiram silenciá-la com a derradeira opção. Um assassinato. Com um carro bomba (...) A minha mãe mudou o país e continua a mudá-lo, mesmo depois de morta".

Trabalho

euronews

Daphne Caruana Galizia trabalhou no Times of Malta antes de criar o seu blog. Era um espírito livre, não poupou ninguém e arriscou ser odiada. Mas foi seguida por 400.000 pessoas em todo o mundo, que é quase o número de habitantes da ilha.

Herman Grech, editor chefe do Times of Malta, lembra o impacto do trabalho de Caruana Galizia.

“Tinha uma escrita forte, houve momentos em que as reportagens eram feitas de rumores mas houve dias em que ela conseguia as histórias, e eram histórias muito importantes. Com o escândalo dos Panama Papers ganhou muito respeito".

Política

Os últimos desenvolvimentos judiciais da investigação sobre o assassinato envolvem o governo. As autoridades não responderam aos pedidos de entrevistas da Euronews.

euronews

Simon Busuttil, antigo líder da oposição, fala de um “assassinato conspirado pelo Estado”.

“Um grupo de criminosos tomou conta do nosso país e do nosso povo e conduziu-nos para uma situação desesperada. Precisamos limpar esta confusão de uma vez por todas. Fomos um país europeu normal e queremos voltar a ser porque merecemos (...) As últimas palavras da Daphne foram "a situação é de desespero porque há bandidos por todo o lado". Penso que os seus artigos e o seu assassinato fizeram com que Malta quisesse acabar com esse desespero".

No dia 16 de cada mês, o dia do assassinato de Daphne Caruana Galizia, centenas de pessoas exigem justiça em Valeta. Querem saber o nome de quem tentou silenciar a jornalista, cuja voz se faz hoje ouvir mais alto do que nunca.