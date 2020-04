Wall Street começa a semana em alta com otimismo dos investidores quanto à pandemia

A bolsa nova-iorquina fechou esta segunda-feira em forte alta e a intensificar os ganhos pouco antes do fecho, graças ao crescente otimismo dos investidores com o desenvolvimento da situação da pandemia nos EUA e no mundo.

Os resultados provisórios do fecho indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 7,59%, para os 22.649,74 pontos, e o tecnológico Nasdaq subiu 7,33%, para as 7.913,24 unidades.

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou com uma subida de 1,16% para 4.018,62 pontos, acompanhando a tendência positiva das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 subiram e três desceram. A liderar os ganhos ficou a Mota-Engil, que avançou 12,01% para 1,21 euros.

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho encerrou no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,87%, para os 33,17 dólares, perante a falta de acordo entre a OPEP e os seus parceiros para reduzirem a produção.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 98 cêntimos abaixo dos 34,15 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

Perante o desacordo sobre a dimensão e as condições da descida de produção necessária para estabilizar o preço do petróleo, a reunião prevista entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros grandes produtores, como a Federação Russa, foi adiada para quinta-feira.