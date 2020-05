Manifestantes pedem comida na Argentina

no comment

Milhares de manifestantes bloquearam a principal artéria de Buenos Aires para exigir comida e que seja decretada emergência alimentar no país. As medidas de confinamento vieram piorar consideravelmente as condições de vida da população e o número de pessoas que se vê obrigada a recorrer às cantinas sociais para tomar uma refeição disparou, tornando a situação insustentável.