Mesmo confinados, britânicos cantam "We'll meet again"

Mesmo obrigados a respeitar as regras do confinamento, muitos britânicos juntaram-se, à porta de casa, para cantar "We'll meet again", a canção popularizada por Dame Vera Lynn durante a Segunda Guerra Mundial, assinalando assim os 75 anos da vitória dos Aliados. "We'll meet again" (vamos encontrar-nos de novo) foram também as palavras usadas pela Rainha Isabel II na comunicação ao país que fez a respeito da epidemia de Covid-19.