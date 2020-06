"SUZI Q": Documentário sobre o percurso nota cinco de Suzi Quatro

Suzi Quatro, uma estrela do rock dos anos 70, que completa 70 anos. Um ícone com 50 milhões de discos vendidos em todo o mundo, 55 anos de carreira e ainda com os 2 pés na estrada.

Uma vida com muitos números e com muitas letras de canções eternizada num documentário que a acompanha em Detroit e que inclui testemunhos de artistas como Alice Cooper ou Debbie Harry.

Mudou-se para Londres para começar uma vida a solo em 1971 no pico do Glam Rock. Suzi Quatro seduziu o mundo vestida de couro. Cantava e tocava baixo o que a fez subir cada vez mais alto. Viu a carreira levantar voo com o single "Can the Can".

No Documentário Alice Cooper disse que : "Muitas tentaram imitar Suzi Quatro, mas quando é algo está no ADN, não é possível imitar."

Suzi Quatro foi uma influência no rock feminino. Foi pioneira e derrubou muitas barreiras no caminho para a fama. Continua a tocar baixo e a mover plateias. "No Soul" é o single do último álbum "No Control", assinado por um talento que passou nos rígidos controlos, nos anos 70.