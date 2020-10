Castelo do Drácula assombrado pela pandemia

A pandemia assustou muitas almas que costumavam partir à aventura até ao castelo do Drácula, no Dia das Bruxas. O Castelo de Bran, na Roménia, tem uma ligação com o romance "Drácula" do escritor inglês Bram Stoker e, em circunstâncias normais, costuma atrair milhares de pessoas todos os anos.

Desde a publicação do livro em 1897, dezenas de filmes e outros livros foram criados para contar ou reinventar a história macabra do conde.

Este ano as coisas são bem diferentes no castelo: "decidimos imediatamente que qualquer decoração que tenha a ver com a situação sanitária e com as mortes é proibida este ano. Desistimos dos esqueletos e de todo o tipo de alusões à morte", explicou o diretor de marketing do castelo, Alexandru Priscu.

A história do conde da Transilvânia foi substituída por uma história bem real. A pandemia do novo coronavírus afastou os turistas nacionais e internacionais do covil do vampiro.