Cooperativa agrícola belga promove preço justo para o produtor

Na sala de vendas da cooperativa BelOrta, na Bélgica, as transações comerciais são feitas com a ajuda de um sistema de "relógios" que indicam o nome do produto, a qualidade e o preço.

O primeiro candidato a manifestar a intenção de comprar o lote realiza a transação. “A venda, com base nos relógios, começa com um determinado preço. O preço é fixado em função da situação do mercado. O sistema começa a girar no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até que um comprador toque no botão, num determinado preço. Desse modo, os compradores sao postos em contacto com os vendedores, e podem decidir o volume que querem adquirir ao preço que tinham deteminado", explicou à euronews Jo Lambrecht, gestor comercial e de marketing da cooperativa agrícola belga.

O sistema ajuda a reduzir o desperdício de alimentos. “Podemos vender tudo, todos os dias. Isso significa que, em geral, não restam produtos, ao final do dia, após a venda. No dia seguinte, vendemos novos produtos frescos, fornecidos durante a tarde anterior pelos nossos produtores”, acrescentou o responsável.

As sobras são doadas a instituições de caridade e bancos alimentares.