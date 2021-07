Festival de Dança de Kalamata junta dançarinos com e sem deficiência

Quatro pares que juntam dançarinos com e sem deficiência física vão abrir o Festival de Dança de Kalamata, na Grécia, com o espetáculo "Mixed Doubles". Os bailarinos são originários da Suécia, Grécia, Itália e Países Baixos e são apoiados pelo programa Europe Beyond Access, cofinanciado pelo programa Europa Criativa da União Europeia.

"Existem quatro duetos diversos com dançarinos com e sem deficiência. Eles são tão diferentes, mas juntos criam um espetáculo poderoso. Eles concentram-se nas diferenças e na diversidade do corpo humano, e como tudo isso confronta as normas de beleza padrão", realça a diretora artística do Festival de Dança de Kalamata, Linda Kapitanea.

Fine Lines, um dueto com as dançarinas Madeleine Månsson e Anna Borràs Picó, é um diálogo entre duas mulheres excecionais.

O Festival de Dança de Kalamata, na Grécia, decorre entre 16 e 25 de julho.