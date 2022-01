É um avião? É um cometa? Não! É o novo carro voador com um motor BMW, asas totalmente retrácteis, uma hélice fixa, um paraquedas balístico e já com licença da Autoridade de Transportes da Eslováquia para poder voar, em conformidade com as normas da Agência Europeia para a Segurança na Aviação.

"Os carros eram vistos como um símbolo de liberdade, mas quem tem carta de condução sabe que essa liberdade se perdeu porque ficamos muitas vezes presos no tráfego. O nosso objetivo é devolver a liberdade a quem tem o brevet de piloto e pode conduzir carros. Agora podem levantar voo e percorrer uma distância de mil quilómetros", explicou Anton Zajac, cofundador e conselheiro da Klein Vision, a companhia fabricante deste novo carro voador já "luz verde" para voar, na Eslováquia.