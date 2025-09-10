A Flotilha Global Sumud (GSF, na sigla em inglês) registou um novo ataque nas águas tunisinas ao largo de Sidi Bou Said, esta quarta-feira. Este novo incidente acontece menos de 24 horas depois de ter sido outro barco, onde seguiam os três ativistas portugueses que participam nesta missão.

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O Alma, de bandeira britânica, "ficou danificado por um incêndio que deflagrou no convés superior", denunciaram os ativistas nas redes sociais.

Tal como no caso do barco Família Madeira, na terça-feira, que tinha Greta Thunberg a bordo, a tripulação diz ter visto um drone a atacar o barco.

Mariana Mortágua foi uma das testemunhas. Num vídeo publicado no Instagram, gravado imediatamente após o ataque, a coordenadora do Bloco Esquerda diz ter visto um drone a largar um dispositivo incendiário, num barco à frente daquele onde se encontrava.

"Estamos no nosso barco e um drone acabou por largar um novo dispositivo incendiário num barco mesmo à nossa frente", disse Mariana Mortágua. "Nós vimos o clarão e vimos o projétil a ser lançado"

A também deputada portuguesa disse que consegui ver fumo a sair do barco atingido. Mas sublinhou que a situação estava controlada.

"Esta tudo sob controlo e, neste momento, temos barcos a ir lá ver como está a tripulação", acrescentou.

Os ativistas forneceram vídeos das câmaras de vigilância do barco que parecem apoiar a hipótese de um ataque vindo do exterior. As imagens mostram um ativista no convés de proa quase a ser atingido por projétil luminoso que cai do alto e a subsequente explosão.

"O incêndio foi extinto e todos os passageiros e tripulantes estão a salvo", assegurou a GSF em comunicado, confirmando a determinação em partir de Tunes para Gaza, uma vez concluídas as últimas verificações meteorológicas e mecânicas.

Na sequência do ataque, o ativista português Miguel Duarte, que também integra a flotilha no barco Família Madeira, que ontem foi atacado, pediu pressão internacional.

"2 dias, 2 ataques, precisamos de pressão internacional!", escreveu Miguel Duarte no Instagram.

O objetivo desta flotilha é levar uma carga de ajuda à população da Faixa de Gaza e manter a atenção internacional sobre a tragédia humanitária no território. As missões anteriores terminaram com a invasão do barco em águas internacionais pela marinha israelita e pela detenção dos ativistas.

As autoridades tunisinas negaram que o primeiro ataque, na noite de segunda para terça-feira, tenha sido efetuado por um drone, falando antes de um incêndio na zona dos coletes salva-vidas provocado por um cigarro.

Em Tunes, os ativistas falaram com os jornalistas, denunciando a intenção de "fazer descarrilar a missão de quebrar o cerco a Gaza". A relatora especial da ONU para os Territórios Palestinianos Ocupados, Francesca Albanese, e outras centenas de pessoas se juntaram-se ao grupo, em solidariedade no porto da capital tunisina.

A Flotilha Global Sumud é composta por cerca de 50 embarcações de mais de 40 países. Na quinta-feira, a delegação italiana, que inclui dois deputados e dois eurodeputados, deve partir do porto siciliano de Augusta.