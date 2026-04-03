Advogado de Rima Hassan nega posse ou consumo de droga

Uma detenção policial _"_perfeitamente ilegal": foi com estas palavras que Vincent Brengarth, advogado de Rima Hassan, abriu a conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, 3 de abril, um dia depois de a eurodeputada do partido esquerdista La France Insoumise ter sido detida e novamente convocada esta manhã para a sede da polícia judiciária de Paris.

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Brengarth referiu a "extraordinária gravidade" da situação, tendo em conta "a intensidade das violações dos direitos de Rima Hassan"." Não estávamos no contexto de uma audiência livre, estávamos no contexto de uma detenção policial", sublinhou.

O advogado denunciou ainda a utilização abusiva da imunidade parlamentar de Rima Hassan. "O objetivo da imunidade parlamentar é proteger os deputados das pressões que constituiriam ameaças de prisão ou de processo por declarações e posições políticas que se inserem no âmbito da liberdade de expressão", explicou, antes de pedir "a nulidade da acusação".

Na sua opinião, as autoridades judiciais "fabricaram o processo para justificar a prisão preventiva em flagrante delito e para tentar derrotar a aplicação da imunidade parlamentar".

O advogado de Rima Hassan sublinhou ainda as "tensões" que surgiram "rapidamente" e que atingiram "o seu clímax com as repetidas violações do segredo de justiça durante a detenção policial", referindo-se às fugas de informação para a imprensa durante toda a quinta-feira.

"Não acreditamos que estas violações tenham sido fortuitas e acreditamos que foram planeadas e organizadas desde o início para prejudicar a imagem e a reputação de Rima Hassan", afirmou ainda o representante legal.

"Não consumo de drogas

Vincent Brengarth voltou então à _"_suposta descoberta de elementos assimilados a estupefacientes", noticiada pelos meios de comunicação social na quinta-feira, adiantando que a detenção policial da política do LFI, inicialmente por "apologia do terrorismo", foi depois reclassificada.

A sua cliente "sabia perfeitamente que iria ser revistada e inventariada. Ninguém acredita que, se alguma vez ela tivesse drogas, que nunca teria porque não consome drogas, ela fosse à polícia com drogas na mala. Não houve encobrimento nenhum", acrescentou o advogado.

Rima Hassan admitiu então rapidamente que se tratava de CBD, um produto legal em França, "que não é um estupefaciente nem um psicotrópico", e forneceu a localização e o endereço precisos do local onde comprou o CBD "para que os investigadores possam tirar todas as conclusões necessárias".

O seu advogado lamenta igualmente as fugas de informação para a imprensa sobre a quantidade e a natureza das substâncias em causa. "O exame de urina confirma que não houve consumo de drogas ou estupefacientes", acrescentou.

Relativamente às fugas de informação, Vincent Brengarth congratulou-se com a abertura de um inquérito, "ordenado pelo Ministério Público por violação do segredo de justiça". "As informações foram divulgadas enquanto Rima Hassan estava sob custódia policial, dando origem a desinformação contra ela. Queremos que esta investigação vá até ao fim, porque se trata de um flagrante delito", insistiu.

"Esperamos que as pessoas que divulgaram esta informação sejam condenadas e que sejam aplicadas sanções administrativas. Porque consideramos que o Ministério do Interior falhou ao permitir que esta informação fosse divulgada", declarou ainda.

Sem pedido de desculpas

Na quinta-feira, a eurodeputada tinha-se deslocado às instalações da polícia judiciária de Paris para ser ouvida sob a acusação de_"_apologia do terrorismo cometido online". O seu julgamento terá lugar "perante o tribunal penal, a 7 de julho", segundo o Ministério Público.

Foi detida no âmbito de uma investigação do Centro Nacional de Luta contra o Ódio em Linha (PNLH) sobre um tweet que fazia referência a um dos autores do atentado de 1972 no aeroporto de Telavive.

Em 23 de março, Rima Hassan partilhou um post no X que mencionava Kōzō Okamoto, o único sobrevivente do comando japonês do Exército Vermelho que levou a cabo o ataque ao aeroporto de Lod (atual aeroporto Ben-Gurion) em 30 de maio de 1972. Kōzō Okamoto: "Dediquei a minha juventude à causa palestiniana. Enquanto houver opressão, a resistência não é apenas um direito, mas um dever",escreveu ela, antes de apagar a sua publicação.

"Vincent Brengarth, o advogado, disse_: "Em nenhum momento [esta citação] defende ou provoca qualquer dos actos de que_ Kōzō Okamoto foi acusado. " Apenas repete os termos de uma citação, que é o único objetivo da publicação de Rima Hassan", disse, referindo-se à "observação de um estado de espírito, uma filosofia de resistência à opressão".

Três processos em curso, treze arquivados

No início do dia, Rima Hassan, figura de proa da causa palestiniana em França, publicou um comunicado nas suas redes sociais, onde refere que treze dos dezasseis processos que enfrentou foram arquivados.

"Dos três processos ainda em aberto", escreve, "está a convocação relativa a Kōzō Okamoto, que dará lugar a uma audiência a 7 de julho", bem como "as duas audiências realizadas esta sexta-feira de manhã".

A eurodeputada foi novamente convocada, desta vez pela Brigada de Repressão da Delinquência contra Pessoas, no âmbito de um outro processo de apologia do terrorismo.

De acordo com Rima Hassan, a convocatória foi efetuada na sexta-feira de manhã, na sequência de duas queixas. A primeira foi apresentada por uma "organização judaica europeia" e por uma "organização judaica francesa" , depois de a eurodeputada ter partilhado um "artigo que faz referência às atividades do Hamas contra as milícias afiliadas ao Estado Islâmico apoiadas e financiadas por Israel em Gaza".

O segundo caso foi apresentado pelo coletivo identitário Némésis"por um post feito em colaboração com um estudante que, na sua publicação, exibia uma etiqueta que visava a Némésis", explicou.

Relativamente a estes dois casos, Vincent Brengarth garantiu ao tribunal que Rima Hassan já se tinha justificado amplamente e que estes casos eram semelhantes aos treze anteriormente arquivados.

Recorde-se que a morte do ativista de extrema-direita Quentin Deranque, ocorrida em Lyon no mês de fevereiro, se seguiu a uma manifestação do coletivo Némesis contra uma conferência de Rima Hassan.