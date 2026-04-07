A poderosa milícia iraquiana Kataib Hezbollah, apoiada pelo Irão, declarou em comunicado na terça-feira que vai libertar a jornalista americana Shelly Kittleson, raptada numa esquina de Bagdade na semana passada.

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O grupo declarou que a sua decisão foi tomada "em reconhecimento das posições patrióticas do primeiro-ministro cessante", Mohammed Shia al-Sudani, sem dar mais pormenores.

Acrescentou que "esta iniciativa não se repetirá no futuro". O comunicado acrescenta que Kittleson deve "abandonar o país imediatamente" após a sua libertação.

O Kataib Hezbollah não tinha reconhecido anteriormente que era responsável pelo rapto de Kittleson, embora tanto os funcionários americanos como iraquianos tenham apontado o dedo ao grupo.

Dois oficiais da milícia, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a comentar publicamente o caso, disseram que em troca da libertação de Kittleson, vários membros do grupo que tinham sido anteriormente detidos pelas autoridades iraquianas seriam libertados.

Local onde Shelly Kittleson foi raptada, no centro de Bagdade, 1 de abril de 2026 Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Kittleson, jornalista freelance de 49 anos, viveu no estrangeiro durante anos antes do rapto, tendo usado Roma como base durante algum tempo e construído uma carreira jornalística respeitada em todo o Médio Oriente, especialmente no Iraque e na Síria.

Como muitos freelancers, trabalhava frequentemente com um orçamento reduzido e sem as proteções que as grandes organizações noticiosas oferecem aos seus colaboradores.

Pouco antes de ser raptada, voltou a entrar no Iraque, tendo sido avisada várias vezes por funcionários norte-americanos das ameaças de que era alvo, mas não quis sair.

As autoridades iraquianas afirmaram que o rapto envolveu dois carros, um dos quais se despistou quando era perseguido perto da cidade de al-Haswa, na província de Babil, a sudoeste de Bagdade. A jornalista foi, então, transferida para um segundo carro que fugiu do local.

Três funcionários iraquianos disseram na terça-feira que as tentativas de negociar a sua libertação tinham sido deparadas com vários obstáculos.

Membros do Kataib Hezbollah em Bagdade, 2 de março de 2026 AP Photo

Um dos oficiais de segurança disse que um oficial das Forças de Mobilização Popular, uma coligação de milícias apoiadas pelo Irão que está nominalmente sob o controlo das forças armadas iraquianas, tinha sido encarregado de comunicar com os raptores para garantir a libertação de Kittleson, mas que tinha tido dificuldades em comunicar com a liderança do Kataib Hezbollah.

"O principal desafio é que os líderes da milícia Kataib - especificamente, os comandantes dos batalhões - não estão em lado nenhum. Ninguém conhece o seu paradeiro e o processo de estabelecer contacto com eles é extremamente complexo", afirmaram.

"Estes dirigentes passaram à clandestinidade, não mantêm linhas de comunicação ativas, por medo de serem visados".

O responsável político disse que tinha sido enviada uma mensagem aos líderes Kataib para determinar as suas exigências em troca da libertação da jornalista raptada.

Jornalista norte-americana Shelly Kittleson num café em Bagdade, 30 de março de 2026 Copyright 2026 The AP. All rights reserved./Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

As autoridades iraquianas estão dispostas a libertar seis membros do Kataib Hezbollah que se encontram atualmente detidos, a maioria dos quais relacionados com ataques a uma base norte-americana na Síria.

O segundo responsável pela segurança disse que, para complicar ainda mais as coisas, o funcionário iraquiano responsável pelo caso ainda não tinha recebido luz verde das autoridades americanas para prosseguir com as negociações.

As autoridades americanas não responderam de imediato aos pedidos de comentário. O Departamento de Estado afirmou anteriormente que está a trabalhar com o FBI para garantir a libertação de Kittleson.

Grupos de defesa dos jornalistas tinham instado o governo dos EUA a designar formalmente Kittleson como refém ou "detido indevidamente", designação que desencadeia um nível elevado de reação.