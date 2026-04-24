O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, deverá chegar a Islamabad na sexta-feira à noite, segundo uma fonte oficial paquistanesa, sem fornecer pormenores sobre com quem se deverá encontrar.
O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, advertiu o Irão para "fazer um acordo bom e sensato" antes da segunda ronda de negociações de paz entre Washington e o Irão, que poderá ser retomada no Paquistão na sexta-feira à noite.
Ecoando os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, na quinta-feira, Hegseth disse que Washington não estava "ansioso" para chegar a um acordo de paz, acrescentando: "Temos todo o tempo do mundo".
Falando aos repórteres no Pentágono, Hegseth disse que o bloqueio dos EUA ao transporte marítimo iraniano continuará "o tempo que for necessário" para cumprir a missão "ousada e perigosa" de Washington de acabar com a ameaça de Teerão à segurança global.
As autoridades norte-americanas afirmam que, até à data, o bloqueio fez recuar 34 navios, mas os dados relativos ao seguimento de navios mostram que o Irão ainda conseguiu transportar algum do petróleo que lhe foi sancionado.
Segundo a Lloyd's List Intelligence, "um fluxo constante de tráfego da frota sombra" tem entrado e saído do Golfo Pérsico, incluindo 11 navios-tanque com carga iraniana que deixaram o Golfo de Omã fora do estreito desde 13 de abril.
Hegseth repreendeu também os aliados dos EUA na Europa por "se aproveitarem livremente" ao não utilizarem as suas próprias forças para abrir o Estreito de Ormuz, que está fechado desde o início da guerra com o Irão, a 28 de fevereiro.
"Não estamos a contar com a Europa, mas eles precisam do Estreito de Ormuz muito mais do que nós", insistiu Hegseth.
O secretário da Defesa dos Estados Unidos ironizou a recente cimeira europeia de Chipre, afirmando que os aliados dos EUA "talvez queiram começar a falar menos", em vez de realizarem "uma conferência tola".
A manobra do Irão para bloquear o estreito perturbou o abastecimento energético global, especialmente na Europa, e fez disparar os preços da energia em todo o mundo.
O presidente francês Emmanuel Macron disse que os EUA não se podem queixar de falta de apoio "numa operação que escolheram empreender sozinhos".
Segurança elevada em Islamabad
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, deverá chegar a Islamabad na sexta-feira à noite, segundo uma fonte oficial paquistanesa, sem fornecer pormenores sobre com quem se deverá encontrar.
A capital paquistanesa tem estado a preparar-se para uma segunda ronda de conversações entre as duas partes, mas não ficou claro se Araghchi e a sua delegação se reuniriam com algum responsável norte-americano para discutir a guerra com o Irão.
A segurança em Islamabad foi reforçada na sexta-feira, com postos de controlo em toda a cidade e o encerramento de estradas na "zona vermelha" que rodeia o local previsto para as negociações.
O Paquistão surgiu como o principal mediador nos esforços para pôr fim à guerra, mas após uma maratona de conversações em 11 de abril, Teerão recusou até agora enviar uma delegação a Islamabad para uma segunda ronda.
Não ficou claro se o vice-presidente dos EUA, JD Vance, ou outros altos funcionários da administração norte-americana iriam regressar ao Paquistão, semanas depois de ter anunciado que partiria sem um acordo.
As equipas logísticas e de segurança dos EUA estão presentes em Islamabad, disse a fonte oficial paquistanesa.
Na sexta-feira, o Irão confirmou que Araghchi tinha feito chamadas telefónicas para o chefe do exército paquistanês, Asim Munir, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ishaq Dar, que desempenharam um papel fundamental na mediação anterior.