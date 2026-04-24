O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, advertiu o Irão para "fazer um acordo bom e sensato" antes da segunda ronda de negociações de paz entre Washington e o Irão, que poderá ser retomada no Paquistão na sexta-feira à noite.

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Ecoando os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, na quinta-feira, Hegseth disse que Washington não estava "ansioso" para chegar a um acordo de paz, acrescentando: "Temos todo o tempo do mundo".

Falando aos repórteres no Pentágono, Hegseth disse que o bloqueio dos EUA ao transporte marítimo iraniano continuará "o tempo que for necessário" para cumprir a missão "ousada e perigosa" de Washington de acabar com a ameaça de Teerão à segurança global.

As autoridades norte-americanas afirmam que, até à data, o bloqueio fez recuar 34 navios, mas os dados relativos ao seguimento de navios mostram que o Irão ainda conseguiu transportar algum do petróleo que lhe foi sancionado.

Segundo a Lloyd's List Intelligence, "um fluxo constante de tráfego da frota sombra" tem entrado e saído do Golfo Pérsico, incluindo 11 navios-tanque com carga iraniana que deixaram o Golfo de Omã fora do estreito desde 13 de abril.

O cargueiro "Baghdad", de bandeira jordana, navega no Golfo Pérsico em direção ao Estreito de Ormuz, 22 de abril de 2026 Anjum Naveed/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Hegseth repreendeu também os aliados dos EUA na Europa por "se aproveitarem livremente" ao não utilizarem as suas próprias forças para abrir o Estreito de Ormuz, que está fechado desde o início da guerra com o Irão, a 28 de fevereiro.

"Não estamos a contar com a Europa, mas eles precisam do Estreito de Ormuz muito mais do que nós", insistiu Hegseth.

O secretário da Defesa dos Estados Unidos ironizou a recente cimeira europeia de Chipre, afirmando que os aliados dos EUA "talvez queiram começar a falar menos", em vez de realizarem "uma conferência tola".

A manobra do Irão para bloquear o estreito perturbou o abastecimento energético global, especialmente na Europa, e fez disparar os preços da energia em todo o mundo.

O presidente francês Emmanuel Macron disse que os EUA não se podem queixar de falta de apoio "numa operação que escolheram empreender sozinhos".

Segurança elevada em Islamabad

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, deverá chegar a Islamabad na sexta-feira à noite, segundo uma fonte oficial paquistanesa, sem fornecer pormenores sobre com quem se deverá encontrar.

A capital paquistanesa tem estado a preparar-se para uma segunda ronda de conversações entre as duas partes, mas não ficou claro se Araghchi e a sua delegação se reuniriam com algum responsável norte-americano para discutir a guerra com o Irão.

A segurança em Islamabad foi reforçada na sexta-feira, com postos de controlo em toda a cidade e o encerramento de estradas na "zona vermelha" que rodeia o local previsto para as negociações.

Soldados do exército montam guarda na berma da estrada para garantir a segurança em Islamabad, 22 de abril de 2026 AP Photo

O Paquistão surgiu como o principal mediador nos esforços para pôr fim à guerra, mas após uma maratona de conversações em 11 de abril, Teerão recusou até agora enviar uma delegação a Islamabad para uma segunda ronda.

Não ficou claro se o vice-presidente dos EUA, JD Vance, ou outros altos funcionários da administração norte-americana iriam regressar ao Paquistão, semanas depois de ter anunciado que partiria sem um acordo.

As equipas logísticas e de segurança dos EUA estão presentes em Islamabad, disse a fonte oficial paquistanesa.

Na sexta-feira, o Irão confirmou que Araghchi tinha feito chamadas telefónicas para o chefe do exército paquistanês, Asim Munir, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ishaq Dar, que desempenharam um papel fundamental na mediação anterior.