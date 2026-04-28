EUA "não têm amigos mais próximos do que os britânicos", diz Trump ao rei Carlos III

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse na terça-feira que os Estados Unidos não têm "nenhum amigo mais próximo" do que os britânicos. As declarações aconteceram durante a receção ao rei Carlos III da Grã-Bretanha na Casa Branca, no meio de tensões sobre a guerra do Irão.

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"Nos séculos desde que conquistámos a nossa independência, os americanos não tiveram amigos mais próximos do que os britânicos", disse Trump num discurso, acrescentando que os dois países tinham uma "relação especial, e esperamos que continue sempre assim".

Trump deu as boas-vindas ao Rei Carlos III e à Rainha Camilla na Casa Branca, numa cerimónia no relvado sul, em que o monarca britânico cumprimentou membros da administração de Trump antes de se juntar ao presidente dos EUA para uma interpretação do hino nacional.

Os líderes conversarão mais tarde na Sala Oval, numa reunião fechada ao público.

Carlos III será o primeiro monarca britânico a dirigir-se ao Congresso dos EUA desde que a sua mãe, a Rainha Isabel II, o fez em 1991.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Rei Carlos III da Grã-Bretanha na varanda do Salão Azul da Casa Branca, 28 de abril de 2026 AP Photo

O discurso de terça-feira será provavelmente o mais extenso comentário público que o monarca fará durante uma visita de quatro dias aos EUA, que se destina a celebrar o 250º aniversário da independência do país em relação à Grã-Bretanha.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, tornou-se o primeiro líder da sua câmara a dirigir-se ao parlamento britânico no início deste ano. Na segunda-feira, participou numa festa no jardim com o Rei Carlos III em Washington e afirmou que este lhe disse que seria "bem recebido" no Congresso.

A visita surge num momento particularmente difícil para as relações entre os EUA e o Reino Unido.

As relações entre Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, têm sido particularmente difíceis nos últimos meses, quando o Presidente procura reunir apoio internacional para a guerra no Irão.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta o Rei Carlos III da Grã-Bretanha na Casa Branca, 28 de abril de 2026 AP Photo

Trump criticou Starmer, que tem resistido amplamente às suas propostas, dizendo que "não é com Winston Churchill que estamos a lidar".

O presidente dos EUA também impôs tarifas ao Reino Unido e alertou para a possibilidade de impor taxas adicionais, apesar de uma decisão do Supremo Tribunal no início deste ano que tornou essas medidas unilaterais mais difíceis.

Na semana passada, Trump ameaçou aplicar uma "grande tarifa" ao Reino Unido se este não eliminasse um imposto sobre os serviços digitais aplicado às empresas tecnológicas norte-americanas.

Trump desafiou de forma mais ampla a tradicional aliança transatlântica com esforços para anexar a Gronelândia e ameaças de abandonar a NATO.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Rei Carlos III aparecem no palco durante uma cerimónia de chegada ao relvado sul da Casa Branca, 28 de abril de 2026 AP Photo

O rei Carlos III e a rainha Camila chegaram a Washington na segunda-feira e tomaram um chá privado com o presidente e a primeira-dama Melania Trump.

O casal real continuará a sua viagem aos EUA no final desta semana com paragens em Nova Iorque e na Virgínia.