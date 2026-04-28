Carlos III recebido na Casa Branca no início da visita de Estado de quatro dias aos EUA

O rei Carlos III chegou à Casa Branca na segunda-feira, com os laços transatlânticos sob tensão e a "relação especial" entre o Reino Unido e os EUA no centro das atenções, no meio das tensões sobre a guerra no Irão.

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Trump e a primeira-dama, Melania Trump, saudaram Carlos e a rainha Camila aquando da sua chegada à Casa Branca, numa visita para assinalar o 250.º aniversário da independência dos EUA, posando para fotografias e trocando pequenas conversas antes de entrarem para tomar chá na Sala Verde.

Mais tarde, os casais desceram ao terreno sul para ver uma nova colmeia com a forma da Casa Branca que a primeira-dama instalou na semana passada, uma vez que o rei e a rainha têm um grande interesse pela apicultura.

O rei Carlos mantém pelo menos três colmeias na sua residência privada em Inglaterra, como parte do seu apoio ao ambiente e à sustentabilidade. Após a visita à Casa Branca, o casal real participou numa festa no jardim da Embaixada Britânica.

O rei Carlos III e o embaixador britânico nos EUA participam numa festa no jardim da Embaixada britânica, segunda-feira, 27 de abril de 2026, em Washington. (AP) Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

A visita da realeza britânica ocorre dois séculos e meio depois das colónias americanas terem declarado a independência da Grã-Bretanha sob o reinado do rei Jorge III.

Carlos já visitou os EUA 19 vezes, mas esta é a sua primeira visita de Estado ao país desde que se tornou rei em 2022. A sua mãe, a rainha Isabel II, efetuou quatro visitas de Estado aos EUA.

A visita acontece num momento de grande tensão nas relações entre o Reino Unido e os EUA, depois de Trump criticar várias vezes o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por temas como a guerra no Irão.

Trump elogia o rei Carlos, mas ridiculariza Starmer

Nas últimas semanas, Trump criticou Starmer pela sua relutância em se juntar aos ataques militares dos EUA ao Irão, rejeitando o primeiro-ministro britânico como "não sendo Winston Churchill", o primeiro-ministro da Segunda Guerra Mundial que cunhou a frase "relação especial" para a ligação entre o Reino Unido e os EUA.

Os comentários de Trump fazem parte de um conflito maior com os aliados da NATO, que este chamou de “cobardes” e “inúteis” por não apoiarem a ação contra o Irão.

Donald Trump e Melania Trump cumprimentam o casal real britânico, na sua chegada à Casa Branca, segunda-feira, 27 de abril de 2026, em Washington Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Na semana passada, um e-mail do Pentágono sugeriu que os EUA podem rever o apoio às Ilhas Falkland do Reino Unido. A Grã-Bretanha e a Argentina travaram uma guerra em 1982 por causa das ilhas, também conhecidas como Ilhas Malvinas.

Enquanto continua a criticar Starmer, Trump elogia o rei Carlos. Em setembro, foi recebido no Reino Unido numa segunda visita de Estado inédita, com cerimónias luxuosas, guardas, música e um grande banquete no Castelo de Windsor.

"O presidente Trump sempre teve um grande respeito pelo rei Carlos e a sua relação foi reforçada pela visita histórica do presidente ao Reino Unido no ano passado", declarou a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, antes da visita de Estado do casal real.

"O presidente aguarda com expetativa a visita especial de suas majestades, que incluirá um belo jantar de Estado e múltiplos eventos ao longo da semana", disse Kelly.

André e Epstein ensombram a visita

Mesmo com a guerra no Irão a aumentar os riscos políticos da visita do monarca britânico, há ainda outra questão - os ficheiros Epstein.

A visita do rei Carlos está a ser ensombrada pelo seu irmão mais novo, André Mountbatten-Windsor, que foi destituído do título real, exilado da vida pública e sujeito a investigação policial devido à amizade com Jeffrey Epstein.

André negou ter cometido quaisquer crimes, mas as vítimas de Epstein instaram o rei a encontrar-se com elas e com outros sobreviventes de abusos sexuais. Ainda não se sabe se este encontro fará parte da visita de Estado.

Em Washington, na terça-feira, o rei e a rainha participarão num jantar de Estado formal na Casa Branca e o casal real visitará também o memorial do 11 de setembro em Nova Iorque, antes de participar numa festa de aniversário dos 250 anos da Virgínia, onde Carlos se encontrará também com líderes indígenas envolvidos na conservação da natureza - uma das causas favoritas do rei ambientalista.

Três séculos depois dos reis e rainhas britânicos terem renunciado a qualquer poder político real, a realeza continua a ser um símbolo de "soft power", utilizado pelos governos eleitos para facilitar as relações internacionais e enviar mensagens sobre o que o Reino Unido considera importante.

Um momento chave será o discurso do rei ao Congresso dos EUA na terça-feira. Será a segunda vez, depois da rainha Isabel II em 1991, que um monarca do Reino Unido se dirige a uma reunião conjunta das duas câmaras.