"Anatomy of a Fall" vence Palma d'Ouro em Cannes

Filme da realizadora francesa Justine Triet é o grande vencedor do Festival de Cannes.

"Anatomy of a Fall", da realizadora Justine Triet, é o grande vencedor da Palma d'Ouro da 76.ª edição do Festival de Cannes.

O Grande Prémio da noite doi para "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer; "Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki recebeu o Prémio do Júri, Tran Anh Hung foi distinguido como Melhor Realizador, com "The Pot-au-Feu", Kōji Yakusho recebeu o prémio de Melhor Ator pelo desempenho em "Perfect Days" e Merve Dizdar o de Melhor Atriz, pela performance em "About Dry Grasses", já Yûji Sakamoto foi distinguido pelo "Mlehor Cenário" em "Monster".

A Palma d'Ouro, um dos mais reconhecidos prémios do cinema, foi atribuída por um júri de profissionais da área, presidido, este ano, realizador sueco Ruben Ostlund.

Conheça a lista das longas-metragens a concurso, este ano, para Palma de Ouro: