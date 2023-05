A série "The Idol" estreou fora da competição em Cannes

Os atores Abel Tesfaye, Lily-Rose Depp e o realizador de "Euphoria" Sam Levinson estrearam a nova série da HBO "The Idol" na segunda-feira, 22 de maio, em Cannes.

Os artistas Travis Scott, Louane e os membros do elenco de "The Idol" Moses Sumney, Jennie Ruby Jane, Rachel Sennott, Troye Sivan e Hari Nef passaram pela passadeira vermelha das estrelas para o evento com vestidos e fatos de cortar a respiração.

"The Idol", que estreou fora de competição no 76º Festival de Cinema de Cannes, tem estreia prevista na HBO a partir de 4 de Junho.