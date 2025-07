PUBLICIDADE

A ex-atriz de filmes pornográficos libanesa-americana Mia Khalifa defendeu publicamente o duo de rappers britânicos Bob Vylan, no centro de uma polémica por terem gritado o slogan "Morte ao exército de Israel" no festival de Glastonbury, uma polémica que causou a demissão da diretora de música da BBC, Lorna Clarke. Khalifa descreveu as reações à posição pró-Palestina do grupo como "inconsistentes e erradas".

Comparou estas reações com a sua própria experiência pessoal, dizendo que tinha havido uma canção israelita lançada no passado que apelava abertamente à sua morte, sem que isso tivesse suscitado o mesmo nível de indignação.

Khalifa fez esses comentários numa story no Instagram que reproduzia uma manchete sobre essa canção israelita, que terá chegado aos tops locais, que apelava abertamente às mortes de Khalifa, tal como da cantora anglo-albanesa Dua Lipa e da modelo norte-americana de ascendência palestiniana Bella Hadid.

O slogan lançado pelos Bob Vylan levou a polícia da região de Avon e Somerset a abrir uma investigação.

Qual foi a controvérsia das canções israelitas?

Mia Khalifa comparou a situação grerada em Glastonbury com a canção “Harbu Darbu”, da dupla israelita de rap Ness e Stila, lançada depois do início da guerra de Israel contra Gaza. A canção nomeia Mia Khalifa, Bella Hadid e Dua Lipa, todas apoiantes dos direitos dos palestinianos, ao lado dos líderes do Hamas e do Hezbollah, e é acompanhada pela frase: “Cada cão terá o seu próprio destino”.

Canção "Harbu Darbu" da dupla Ness & Stilla, com legendas em inglês

A canção tem sido uma das obras musicais mais vendidas e ouvidas em Israel desde 2023. O título “Harbu Darbu” refere-se à “chuva do inferno na cabeça do adversário”.

Mia Khalifa também partilhou vários tweets de apoio aos Bob Vylan na sua página, incluindo do crítico musical norte-americano Anthony Fantano, dizendo que as reações negativas às posições dos Bob Vylan revelam um padrão de "abuso emocional e manipulação".