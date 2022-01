As várias aplicações dos drones sincronizados

É um pássaro ou um avião? Na realidade, são 500 drones a voar de forma perfeitamente sincronizada perto da ilha Bluewaters, no Dubai.

A tecnologia dos Drones evolui rapidamente desde o tempo em que oferecia uma simples vista aérea. Estes dispositivos podem ser descritos como máquinas voadoras controladas à distância. Associados a uma trajetória de voo gerida por um software, os drones podem voar de forma autónoma.

"Os drones funcionam graças a um sistema de controlo terrestre que é basicamente um computador portátil ou software que contém elementos adaptados internamente. Todos os drones são pré-programados em terra. Todos eles têm uma missão e estão sincronizados ao nível da hora. Não estamos limitados pela tecnologia, podemos ter tantos drones a voar juntos quanto quisermos. Geralmente, as restrições dizem respeito ao local onde descolamos ou aterramos porque os drones precisam de espaço", explicou Anthony Smith, gestor de projeto da Skymagic.

Os drones na agricultura

Desde a criação de imagens impressionantes à melhoria da segurança alimentar, estas tecnologias estão a ser aplicadas em muitos setores. Por exemplo, os falcon Eye drones, varrem a superfície da terra para encorajar e desenvolver uma agricultura sustentável.

"O princípio da cartografia por drone é recolher todas as imagens. Com os drones que voam em linha recta, recolhemos imagens de cima para baixo que são montadas para formar um mapa 3D. No domínio da agricultura, cartografámos quase todas as explorações agrícolas do país. Inicialmente, fizemo-lo para estatísticas. Podemos fazer um inventário em todo o país e ver qual é a situação atual, quantas pessoas trabalham na agricultura. Estes dados podem ser utilizados como base para futuros conjuntos de dados. Se fizermos voos a cada estação, podemos obter dados reais e verificar os nossos dados de controlo , saber como será a estação atual e a próxima. Em última análise, podemos prever o rendimento das culturas e a propagação de doenças com esses dados, que podem ser interpretados", frisou Rabih Bou Rached, Fundador e presidente da FED.

Uma revolução na entrega de mercadorias

No Dubai, há um drone que poderá revolucionar as entregas de mercadorias e que já bateu recordes. "Um dos recordes de distância que alcançámos na entrega por drone é uma distância de cerca de 18 quilómetros e o segundo recorde diz respeito à maior distância de uma entrega de drones com ida e volta, 13584 quilómetros. Atualmente, a entrega por drone nos Emirados Árabes Unidos é feita através de um aparelho telecomandado controlado por um piloto. Podemos também realizar missões de cartografia autónomas até certo ponto. Também desenvolvemos uma plataforma de entrega por drones: é uma plataforma de software integrada no drone através de uma ligação 4G. Estamos sentados na central das encomendas e podemos planear plataformas de entrega de drones sem necessidade de ter um piloto no solo. A indústria dos drones vai crescer de forma ainda mais rápida, à medida que a tecnologia melhora", disse Sanju Mathew, director de Operações da Barq EV.

E acrescentou: "Tecnologias como o nosso drone que se chama Yas 1 são uma revolução na área das entregas. O mais importante é que vamos começar a ter cada vez menos motores de combustão que são a causa de muitos problemas ambientais. O objetivo de todas as marcas que estão a construir veículos eléctricos é ter um futuro mais sustentável".