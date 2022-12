Os resultados da missão dos Emirados a Marte

A missão dos Emirados Árabes Unidos a Marte, lançada há cerca de um ano, deu origem à publicação de catorze artigos científicos.

Em fevereiro de 2021, os Emirados Árabes Unidos (EAU) tornaram-se no primeiro país árabe a chegar ao planeta vermelho e o quinto país a nível mundial a estudar o clima marciano. As imagens obtidas durante a missão podem ajudar a construir a primeira imagem completa do clima e da atmosfera de Marte.

“A escolha de Marte foi motivada pelo facto de se tratar de uma questão de grande interesse para a comunidade científica global. Queríamos enviar uma missão que complementasse as missões anteriores. Queríamos aprofundar o estudo da relação entre a camada superior e média da atmosfera de Marte. E compreender por que razão o hidrogénio e o oxigénio escaparam tão rapidamente para um planeta que se assemelhava muito ao nosso, há milhares de milhões de anos", disse à euronews Ibrahim Al Qasim, diretor-adjunto, da Agência Espacial dos EAU.

Missão a Marte ambiciona estimular inovação em vários setores

Planeada pelo Centro Espacial Mohammed Bin Rashid, a missão dos Emirados a Marte visa estimular a inovação em vários setores da economia.

“Temos uma nova temática no Ministério dos Negócios Estrangeiros centrada na ciência, na tecnologia e no espaço. Há uma nova missão sobre a cintura de asteróides. Foi anunciada uma missão sobre o desenvolvimento da constelação de satélites solares conhecida como SIRB e um novo fundo para o espaço. Todos estes elementos estão ligados entre si e fazem parte da missão Emirates Mars que começou há cerca de oito anos. Queremos que a missão tenha um verdadeiro impacto nos Emirados Árabes Unidos, para criar e reforçar a comunidade e o setor da ciência e da tecnologia nos Emirados. O objetivo é que seja capaz de enfrentar os desafios nacionais, ao nível da segurança alimentar, da segurança da água, e da segurança ambiental", explicou Omran Sharaf, ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional e presidente do Comité das Nações Unidas para os Usos Pacíficos do Espaço Exterior.

Uma visão completa da atmosfera marciana em diferentes alturas do dia

A sonda está em órbita, ao longo de um ano marciano, o equivalente a 687 dias na Terra. É a primeira vez que a comunidade científica internacional obtém uma visão completa da atmosfera marciana em diferentes alturas do dia, e diferentes estações do ano. A missão produziu novos conhecimentos sobre as chamadas auroras discretas na atmosfera noturna de Marte, e a localização e evolução de tempestades de poeira.

"Penso que os EAU fizeram um trabalho notável. Isso mostra-nos que a colaboração no campo científico é algo extremamente importante. Os cientistas têm uma ligação muito boa uns com os outros, com a missão europeia, The Trace Gas Orbiter, que está, desde 2016, na órbita de Marte. The Trace Gas Orbiter está à procura de vários gases na atmosfera, especificamente metano. E o metano pode ser um marcador para a vida. Até agora, não temos provas claras. Mas mais uma vez, é uma questão de coordenar estes esforços e definir objetivos adequados para missões como a missão Hope e missões futuras", afirmou Thomas Reiter, conselheiro do diretor da ESA.