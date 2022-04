O luxo do Dubai chega aos bairros suburbanos

O Dubai é uma cidade conhecida pelos arranha-céus, lojas de luxo, arquitetura ultra-moderna e vida social animada. Mas longe dos hotéis de luxo, clubes de praia e casas espalhadas por zonas como a Palma e a Marina, existem comunidades suburbanas prósperas onde vivem muitas pessoas.

O Dubai Hills foi construído por um dos maiores promotores imobiliários da cidade, o Emmar. É apresentado como uma cidade num projeto urbano com mais de 11 milhões de metros quadrados, com milhares de apartamentos e moradias, escolas, hospitais, um centro comercial e um campo de golfe com 18 buracos.

Louise Heatley, residente no Dubai Hills Euronews

É casa para Louise Heatley. "Estou no Dubai há 26 anos, tenho vivido em muitas comunidades e estou sempre à procura de algo que me dê mais conforto, que torne a minha vida um pouco mais fácil" diz esta residente em Dubai Hills reconhecendo que, em termos imobiliários, também "procura de um bom investimento", por isso compra a pensar na capacidade de ser "comercializável no futuro". Com isto em mente, chegou ao Dubai, um "bom lugar poara viver" onde "encontraria tudo".

À medida que o Dubai se expandiu, foi crescendo a densidade de construção residencial da Deira para Jebel Ali, na faixa que se estende ao longo da costa em direcção ao deserto. Lançado em 2005, Jumeirah Village Circle, ou JVC, ocupa uma área de mais de 870 hectares. O alojamento aqui consiste em grandes vivendas, moradias em banda e apartamentos.

Os hotéis de bairro oferecem aos residentes que vivem nas proximidades um lugar para se reunirem como comunidade.

"Ao longo dos últimos anos tínhamos visto o crescimento dos subúrbios do Dubai e, para estas comunidades, os centros comunitários eram fundamentais. Analisámos que tipo de restaurantes e bares os residentes da JVC poderiam procurar, e queríamos que fosse um lugar acessível, acolhedor, onde as pessoas pudessem vir com a família e amigos e desfrutar," explica Brendan McCormack, vice-presidente do First group Hospitality.

O responsável desta companhia hoteleira sublinha que "a infraestrutura do Dubai se desenvolveu enormemente, especialmente em torno da Expo" e que "muitos destes bairros que há uns anos pareciam estar na fronteira são agora muito facilmente acessíveis". McCormack consideram que muitos do que escolheram os súburbios quiseram viver numa vidvenda, em vez de ficarem num apartamento na cidade. "Por isso, estas comunidades tornaram-se muito, muito populares entre as famílias e o espírito de bairro que talvez não tenha existido nos últimos anos, começou a sentir-se não só na JVC, mas em muitas comunidades em todo o Dubai," acrescenta.

O Jumeirah Islands é um condomínio fechado. É um grupo de 46 pequenas ilhas rodeadas por lagos e espaços verdes. A comunidade com 8000 habitantes tem o seu próprio supermercado, clube e equipamentos de lazer.

Jumeirah Islands, Dubai D.R./Euronews

Nem todos têm acesso a ginásios, piscinas e restaurantes à porta, mas muitos vêem isto como parte do contrato de expatriado que vive longe dos amigos e da família.

"A comunidade sente que este lugar lhe pertence. Sente que a Jumeirah Islands lhe pertence. Verá aqui, não importa a hora do dia, vários grupos, jovens ou talvez famílias com as crianças, porque há algo para cada idade," conta Lorna Guerrero, gestora do Clube privado de Jumeirah Islands.

Sheelah Odedra, residente em Jumeirah Islands Euronews

Sheelah Odedra mudou-se para a zona quando a sua família estava a crescer e procuravam mais espaço. "Mudámo-nos para cá quando a nossa filha tinha três meses e não sabíamos realmente ao que vínhamos," conta-nos admitindo que o que encontrou a surpreendeu positivamente. "Viver num bairro que tem muitos parques partilhados, pistas pedestres, muita natureza, o clube, faz-nos sentir como se fizéssemos parte da comunidade, e a comunidade é realmente importante quando temos filhos. Temos um grupo de comunicação apenas para mães de bebés, e por conta disso, conheci alguns dos meus amigos mais próximos," diz Sheelah.

O Dubai pode ter muitos bairros famosos e exclusivos, mas as comunidades suburbanas têm visto um crescimento exponencial, com cada vez mais pessoas a optarem por viver dentro de empreendimentos sofisticados como estes.