Com a aproximação do Natal, o expatriado e a comunidade local no Dubai reúnem-se para celebrar as férias. Desde os mercados de Inverno até às luzes das árvores, a quadra é festiva.

No Natal, os expatriados merecem uma atenção particular.

"Uma das coisas sobre o nosso bairro é que ele é composto por muitas pessoas diferentes de muitos países diferentes. E, para nós, é realmente importante ter e eventos no hotel que tragam essas pessoas para o nosso hotel para celebrar esta ocasião especial que é o Natal, quando muitas pessoas estão longe das suas famílias. Quando colocamos a iluminação na árvore de Natal, permite aos nossos hóspedes, visitantes e vizinhos ter uma sensação do que normalmente sentiriam em casa," explica o diretor-geral do hotel Zabeel House, Marcus Sutton.

Os teatros e a ópera do Dubai estão cheios de atividade e mostram espectáculos como o Quebra-Nozes e o musical Elf, que chegou ao Dubai com um elenco do West End de Londres. É baseado no filme e colocado palco pelo produtor Paul Taylor-Mills.

"Quando se traz um espectáculo de um filme para o palco há diferenças e é capaz de ser mais vívido. É um acto único, portanto sem intervalo. Em linha recta. E o que o filme não tem são sequências de dança incríveis, estes fatos incríveis e este incrível elenco de estrelas do West End no Dubai, a maioria deles pela primeira vez," revela Paul Taylor-Mills.

As escolas têm tido uma abundância de actividades festivas. Clare Turnbull é Directora da Royal Grammar School Guildford Dubai e explica que é uma altura para reunir a comunidade e 'divertir-se', acrescentando: "Temos decorações de Natal à nossa volta. Mas também estamos a ser muito cuidadosos em dizer que obviamente este é o País das Maravilhas de Inverno. Totalmente inclusivo. Mas assegurando que para as nossas famílias expatriadas, para quem o Natal é um momento tão importante, podem celebrá-lo aqui na comunidade escolar".

O Winter Wonderland no Ski Dubai é um ponto alto da época natalícia do Dubai e um "must" para qualquer pessoa que queira um Natal branco no deserto. O público pode visitar o Pai Natal na sua gruta, no fundo das encostas brancas, e desfrutar de uma chávena de chocolate quente antes de deslizarem com o trenó de gelo.

O mais recente espaço a fazer parte da cena natalícia do Dubai é a Expo 2020. O local foi transformado num país mágico de Inverno. A Cidade do Inverno está repleta de atracções, actividades e magia natalícia.

A praça central da Expo City Dubai, Al Wasl Plaza, foi também transformada num espaço festivo, com um espectáculo especial de projecção com luzes de Natal e música.

Desde os mercados ao lago gelado e a espaços para escrever cartas ao Pai Natal, os mimos com a alegria do Natal estão em cada esquina.