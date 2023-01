Para quem sonha mudar-se para um paraíso fiscal ensolarado, o Dubai é um destino que aposta em atrair expatriados para reforçar a sua força de trabalho e impulsionar a economia. A população do emirado passou de 3,5 milhões de habitantes em 2022 mas, com uma grande expansão da cidade planeada, o objetivo do Governo é atingir 5,8 milhões de habitantes até 2040. Para atrair imigrantes, o Dubai oferece zonas habitacionais muito atraentes de bairros, infraestruturas de alta qualidade e amplas oportunidades de negócios.

A atleta olímpica Sarah Lindsay acabou de se mudar, e o seu negócio de ginástica Roar Fitness, com sede em Londres, para o Dubai..

"Sempre quisemos expandir-nos para o estrangeiro, mas não tínhamos a certeza absoluta de onde. Por isso, olhámos para alguns locais diferentes e, na verdade devido ao confinamento no Reino Unido durante a pandemia, passámos um longo período de tempo no Dubai e apaixonámo-nos absolutamente pelo país", diz Sarah Lindsay.

Estabelecer um ginásio Roar Fitness no Dubai foi mais fácil do que Lindsay esperava..

"Como mulher de negócios a lançar um negócio no Dubai, acho que foi uma experiência muito positiva. A comunidade aqui é pequena. O trabalho em rede é muito fácil. O boca-a-boca é rápido. Houve muita gente a manifestar interesse rapidamente e as pessoas inscreveram-se antes mesmo de abrirmos, o que foi uma surpresa muito agradável." .explica Sarah Lindsay

Aqueles que se mudam para o Dubai devem ser submetidos a uma avaliação médica e ter um visto de residente válido. Quando se mudam para uma empresa, o departamento interno de RH supervisionará este processo. Se se mudarem independentemente para trabalhar como freelancer, criar uma empresa ou reformar-se, as pessoas podem solicitar um visto através do website do Governo do Dubai, ou utilizar serviços de imigração dedicados, tais como Fragomen.

"Fragomen ajuda empresas e indivíduos em cada passo do processo de imigração, tornando-o um processo sem descontinuidades e sem problemas", afirma Murtaza Khan, sócio-gerente da Fragomen Middle East and Africa.

Khan acredita que o Dubai está maduro para um afluxo de expatriados.

"Se olharmos para a migração a nível mundial, o que é que está no cerne da atração de pessoas? É uma oportunidade, e o Dubai é há muito um centro de negócios bem estabelecido, mas é mais do que isso", explica Khan. "O Dubai oferece opções de estilo de vida. Tem a liberdade de praticar religião ou não praticar religião. Temos um ambiente relativamente seguro e seguro, e muitas grandes infraestruturas, cuidados de saúde e escolas".

A educadora Heather Harries é uma voz independente respeitada na área da educação. Harries explica que : "Existe um sistema de classificação muito fiável no Dubai. Todas as escolas êm de ser validados e inspecionados pela KHDA, que é um organismo de inspeção governamental. Em seguida, listam os resultados destas inspeções no seu sítio Web para que se possa ver exatamente o que se está a passar em cada escola".

Ao escolher uma escola, com propinas anuais que custam cerca de 8.000 a 32.000 euros por ano, Harries recomenda que faça os seus trabalhos de casa.

"Veja as características que adora na sua escola atual e pense em como gostaria que isso fosse melhor", diz ela. "Pode ser que não queira trabalhos de casa para os seus filhos, ou que queira muitos trabalhos de casa. Pode querer menos ênfase no uniforme, ou pode querer mais ênfase no uniforme. Pode ser que o seu filho goste de desporto, arte ou teatro", diz Harries. "Haverá sempre aqui uma escola para satisfazer a sua lista de desejos".