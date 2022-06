Defensores dos direitos pró e antiaborto manifestaram-se no exterior do Supremo Tribunal dos EUA, em Washington, na segunda-feira. Os que são a favor transportavam cartazes com slogans como "O meu corpo, a minha escolha" e entovam palavras de ordem como "o direito ao aborto não pode ser retirado por ordem judicial". Espera-se uma decisão sobre o direito constitucional ao aborto no país até ao final de Junho.