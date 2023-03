O momento em que um caça russo SU-27 derruba um drone americano no Mar Negro

O Pentágono divulgou um vídeo que diz ser da interação perigosa de um caça russo SU-27 com um drone norte-americano MQ-9 em espaço aéreo internacional e que acabou com a queda do aparelho não tripulado nas águas do Mar Negro.

O vídeo terá sido editado por uma questão de duração, explicou o Departamento de Defesa dos EUA, mas mostra os eventos denunciados na ordem cronológica correta.

O vídeo revela duas manobras diferentes: na primeira, o avião russo despeja algum combustível sobre o drone americano e, na segunda, o vídeo termina com a imagem afetada pelo que o Pentágono alega ser uma colisão com a hélice da aeronave não tripulada, que acabou por cair no mar.