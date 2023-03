Mãe e filho morrem em derrocada no Peru

Duas pessoas morreram, na terça-feira à noite, quando a sua casa desabou no rio Rimac, na capital peruana Lima. As vítimas são mãe e filho, de 35 e 18 anos, respetivamente. As casas, construídas no topo de um penhasco, tinham as suas bases degradadas devido a semanas de chuva intensa que fizeram um rio transbordar, após a passagem do ciclone Yaku.

Duas pessoas morreram, na terça-feira à noite, quando a sua casa desabou no rio Rimac, na capital peruana Lima. As vítimas são mãe e filho, de 35 e 18 anos, respetivamente. As casas, construídas no topo de um penhasco, tinham as suas bases degradadas devido a semanas de chuva intensa que fizeram um rio transbordar, após a passagem do ciclone Yaku.