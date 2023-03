França falha tentativa de recorde do Guinness da maior reunião de estrunfes do mundo

Mais de 2.500 entusiastas dos estrunfes, agora mundialmente conhecidos como "smurfs", reuniram-se este fim de semana em Landerneau, na Finisterra, noroeste de França.

A reunião "azul" tinha o objetivo de bater o recorde do mundo de estrunfes reunidos num mesmo lugar, mas falhou por pouco e a chuva, presença habitual na Bretanha, pode ter sido um dos obstáculos a uma maior concentração.

"O mais importante é que nos divertimos muito e, de qualquer forma, seremos o maior encontro de smurfs à chuva”, brincou Jules Lesieur, copresidente da associação organizadora do carnaval de Landerneau, em declarações à France Press.

No livro de recordes do Guinness, continua a ser a pequena cidade alemã de Lauchringen, na fronteira com a Suíça, a deter o recorde mundial da maior reunião de estrunfes, tendo juntado 2.762 pessoas em tons de azul, em 16 de fevereiro de 2019.

A 7 de março de 2020, uma semana antes de a França se fechar devido à propagação pandémica da Covid-19, Landerneau garante ter reunido mais de 3.500 estrunfes, mas a falta de um documento exigido pelo Livro do Guinness impediu o registo do suposto recorde.

Este ano, voltaram a tentar e de novo a falhar o registo, com algumas fontes a avançar o número de 231 smurfs abaixo do registado pelos alemães há quatro anos.