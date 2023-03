Deslizamentos de terra mortais no Equador

Socorristas e moradores procuravam, na segunda-feira, cerca de 50 pessoas dadas como desaparecidas após um deslizamento de terra desencadeado por meses de chuvas intensas no sul do Equador. Há sete mortes confirmadas. O desastre ocorreu no domingo à noite, enterrando dezenas de casas e ferindo 23 pessoas, informaram as autoridades.

