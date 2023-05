Andaimes de bambu prevalecem em Hong Kong

Mo Jia Yu enrola as pernas à volta de um poste para se equilibrar acima do solo e fixar uma junta, uma habilidade que tem de dominar para se tornar um montador de andaimes de bambu em Hong Kong.

A metrópole é uma das últimas cidades do mundo a usar andaimes de bambu na construção moderna e na reparação de edifícios.

Os andaimes empoleirados em estruturas de bambu, com vários andares de altura, são uma visão comum no território. Os montadores são apelidados de "aranhas" pelos habitantes de Hong Kong devido à sua agilidade sobre a treliça em forma de teia.

"É preciso ter um coração ousado", diz Mo, que frequentou um curso durante quase três meses.

Os alunos aprendem a prender firmemente a estrutura de bambu para poderem libertar as mãos para trabalhar nos andaimes, que são mantidos juntos com nós simples atados com tiras de nylon.

A utilização de andaimes de bambu remonta a séculos e foi uma prática generalizada na China e noutros países da Ásia.

Os andaimes são regulamentados por diretrizes de segurança rigorosas, mas continuam a ser vistos como uma profissão perigosa, uma vez que o trabalho é frequentemente feito a alturas vertiginosas.

A sua popularidade na cidade deve-se tanto ao preço como à eficiência. O bambu está facilmente disponível do outro lado da fronteira, nas províncias do sul da China. Uma vara custa o equivalente a 15 dólares de Hong Kong (90 cêntimos de euro) contra os 280 dólares locais (quase 32 euros) de uma vara de metal.

O bambu leve também é mais fácil de transportar num centro urbano apertado e é flexível, permitindo aos construtores cortar as varas com o comprimento desejado para diferentes locais de construção.