Cannes: Profissionais do cinema criam coletivo "CUT" em defesa da ecologia

Em Cannes, na segunda-feira, antes da passagem dos atores espanhóis e da equipa do "Club Zero", várias dezenas de atores e profissionais do cinema - como o ator belga Jérémie Renier e a atriz Hiam Abbass - subiram a escadaria mais famosa de Cannes com cartazes em nome do coletivo CUT (Cinema United for Transition), que apela a que a 7ᵉ arte se coloque urgentemente ao serviço da ecologia.

O coletivo, apoiado por mais de 400 profissionais do mundo do cinema, foi lançado durante o Festival de Cinema de Cannes com o objetivo de "Destacar, apoiar e federar todas as iniciativas da indústria cinematográfica que permitem manter o mundo habitável para todos".