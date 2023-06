Ciclone no sul do Brasil mata 11 pessoas e deixa milhares desalojadas

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 10 continuam desaparecidas depois de um ciclone ter atingido o sul do Brasil, enquanto milhares de pessoas tiveram de ser deslocadas para abrigos, informaram domingo as autoridades locais.

No total, 3.713 pessoas tiveram suas casas danificadas e 697 foram retiradas das áreas de risco da tempestadeentre quinta e sexta-feira.

Um bebé de quatro meses está entre os mortos, segundo a imprensa local, que também mostrou imagens de um veículo arrastado para um cemitério pelos ventos fortes.

Em Caraá, um dos municípios mais afetados, o governo visitou um centro comunitário que serviu de abrigo a centenas de pessoas cujas casas ficaram danificadas.

O Brasil tem sido atingido por uma série de desastres climáticos mortais nos últimos anos que, segundo os especialistas, estão a ser agravados pelas alterações climáticas.

Pelo menos 65 pessoas morreram em fevereiro, quando chuvas torrenciais provocaram inundações e deslizamentos de terra no estado de São Paulo, no sudeste do país.