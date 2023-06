Manifestação em São Paulo contra a proibição das drogas

Centenas de manifestantes participaram numa manifestação, na Avenida Paulista, em São Paulo, exigindo a legalização da marijuana.

"Antiproibicionismo por uma questão de classe - Reparação por necessidade" é o tema, este ano, da "15ª Marcha da Maconha", que decorreu no passado sábado, em São Paulo.

Segundo a Agência Brasil, o objetivo é reafirmar o posicionamento pelo fim da guerra às drogas e o compromisso com os direitos humanos de todas as pessoas.

A Agência Brasil falou com um dos participantes na marcha que diz que o tema "pretende trazer o conceito do fim da proibição das drogas e de todas as decorrências disso, o fim da guerra às drogas, o direito ao próprio corpo e o fim das prisões pelo tráfico dessas substâncias.