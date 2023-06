A cada ano, no mês de junho, as comunidades da região peruana de Cusco, a capital do antigo império Inca, juntam-se para produzir novas cordas a partir de "q'oya", a fibra de uma planta que cresce nos andes, e com elas renovam a ponte Q'eswachak.

A cada ano, no mês de junho, as comunidades da região peruana de Cusco, a capital do antigo império Inca, juntam-se para produzir novas cordas a partir de "q'oya", a fibra de uma planta que cresce nos andes, e com elas renovam a ponte Q'eswachak. A ponte foi inscrita em 2013 pela Unesco na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade, e é a última deste género, servindo sobretudo para manter vivo um dos vastos conhecimentos dos incas.