Novo incêndio em Portugal cortou autoestrada para o Algarve

O fogo deflagrou em força em Portugal. Com o incêndio em Cascais ainda ativo, esta quarta-feira um outro em Almodôvar, no Alentejo, obrigou a cortar a A2, a autoestrada que liga Lisboa ao Algarve, entretanto já reaberta em ambos os sentidos.

O alerta foi dado por volta do meio-dia, as chamas atingiram uma zona de mato, eucaliptos e pinhal, e pelas duas e meia da tarde já tinha três frentes ativas.

De acordo com a página da Proteção Civil, pelas 16h30 estavam a combater as chamas 240 operacionais, apoiados por 73 veículos e 12 meios aéreos, prejudicados pelos acessos no terreno e os "ventos fortes" na região.

Em Alcabideche, no concelho de Cascais, cerca de meio milhar de bombeiros continuavam ao início da tarde a combater o incêndio deflagrado na terça-feira.

Um total de 77 pessoas tiveram de ser deslocadas devido ao fogo, incluindo "61 crianças". "É um grupo de escuteiros espanhóis", esclareceu a Proteção Civil, acrescentando que está tudo a ser preparado para que esses menores recolham o equipamento e regressem a Espanha.

Há pelo menos mais dois feridos a lamentar, dois bombeiros que combatiam este incêndio em Cascais, a juntar aos nove anunciados na terça-feira à noite. Todos livres de perigo de vida.